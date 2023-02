Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 14.02.2023:

Peine (ots)

Mehrere Ladendiebe in Peine

Am 13.02. wurden der Polizei in Peine kurz nacheinander zwei Ladendiebe gemeldet. Gegen 10:00 Uhr versuchte ein 44-jähriger Mann Lebensmittel in einem Supermarkt in der Schäferstraße zu stehlen. Er wurde von Marktmitarbeitern beobachtet und angesprochen. Die eintreffenden Polizisten beleidigte der Mann dann mehrfach, weswegen er zunächst zur Dienststelle mitgenommen wurde. Nachdem er sich beruhigt hatte, konnte er seinen Heimweg antreten. Gegen 11:30 Uhr wurde ein weiterer Ladendieb aus der City-Galerie gemeldet. Ein 55-Jähriger habe versucht Haushaltsartikel zu stehlen. Dieser verhielt sich aber bei der Sachverhaltsaufnahme kooperativ und wurde anschließend aus der Maßnahme entlassen. Gegen beide Männer sind Strafanzeigen gestellt worden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell