Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Dienstag, 14. Februar 2023:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Schulgebäude Ziel von Einbrechern

Freitag, 10.02.2023, 10:00 Uhr, bis Montag, 13.02.2023, 09:00 Uhr

Bislang nicht ermittelte Täter gelangten am vergangenen Wochenende vermutlich über den Schulhofbereich auf ungeklärte Weise in das Gebäude einer Schule in der Goethestraße in Salzgitter. Hier versucht der oder die Täter offenbar eine weitere Tür innerhalb des Gebäudes aufzuhebeln. Dieses misslingt jedoch offensichtlich, so dass kein weiteres Eindringen erfolgt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Salzgitter: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Montag, 13.02.2023, gegen 08:05 Uhr

Am frühen Montagmorgen ereignete sich in der Straße Dolmenkotten in Salzgitter ein Verkehrsunfall, bei dem eine 50-jährige Fußgängerin leicht verletzt worden ist. Demnach beabsichtigte ein 36-jähriger Autofahrer mit seinem PKW rückwärts aus einer Parklücke auszuparken und übersah hierbei vermutlich aus Unachtsamkeit die Fußgängerin. Durch den Anstoß verletzte sich die Fußgängerin leicht, sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell