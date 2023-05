Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrüche in Imbiss und Fahrschule: Polizei verhaftet in beiden Fällen Täter auf frischer Tat

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Zweimal gelang der Polizei nach Einbrüchen, die sich unabhängig voneinander in einen Imbiss und eine Fahrschule in Kassel ereigneten, die Festnahme der Täter auf frischer Tat.

Am gestrigen Sonntagmorgen, gegen 08:40 Uhr erhielt die Polizei die Meldung, dass im Königstor ein Fenster eines Imbisses eingeschlagen wurde und der Einbrecher noch vor Ort sei. Mehrere Streifen begaben sich daraufhin zu der genannten Örtlichkeit. Vor Ort angekommen konnte der Sicherheitsangestellte und Mitteiler am Gehweg vor der Innenhofzufahrt angetroffen werden. Noch während der Kontaktaufnahme mit dem Zeugen flüchtete der Tatverdächtige, wurde jedoch nach kurzer Flucht von Beamten des Reviers Mitte festgenommen. Bei dem Beschuldigten handelte es sich um einen 19-jährigen, in Fuldatal lebenden Mann. Zwecks Durchführung weiterer Maßnahmen wurde der Festgenommene in das Polizeigewahrsam gebracht.

Einen weiteren Erfolg hatte die Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 02:00 Uhr in der Straße "An der Fuldabrücke" in Kassel. Ein Zeuge rief bei der Polizei an und teilte mit, dass er durch sein gekipptes Fenster verdächtige Geräusche aus dem Hinterhof hören konnte. Da dort in der Vergangenheit bereits eingebrochen wurde, schaute er nach dem Rechten. Er konnte zwei Männer sehen und ahnte, dass etwas nicht stimmte. Er blieb wachsam, verlor die Verdächtigen jedoch aus dem Blick. Als er dann Glas "scheppern" hörte, rief er die Polizei und konnte die Männer beschreiben. Die Zivilstreife des Kriminaldauerdienstes konnten bei der Anfahrt an einem Treppenaufgang eine männliche Person in der Dunkelheit feststellten. Als die Beamten ausstiegen und sich als Polizei zu erkennen gaben, konnte ein zweiter Mann festgestellt werden, welche mit dem Oberkörper in einem Oberlicht der dortigen Fahrschule hing und gerade herauskletterte. Für die mutmaßlichen Einbrecher klickten noch an Ort und Stelle die Handschellen. Die Tatverdächtigen im Alter von 47 und 53 Jahren aus Kassel wurden in das Polizeigewahrsam verbracht. Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel, die sichergestellt wurden. Die Ermittlungen in den beiden Fällen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell