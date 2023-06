Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Verkehrsunfälle mit jeweils leicht verletzten Personen

Fulda (ots)

Am Freitag (02.06.) ereignete sich um 07.35 Uhr in der Kreuzbergstraße in Fulda ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Der 54-jähriger Fahrer eines Pkw Ford Focus fuhr vom Gelände einer Tankstelle nach rechts auf die Kreuzbergstraße auf. Dabei übersah er offenbar einen 19-jährigen Radfahrer, der vorschriftswidrig mit dem Rad auf dem Gehweg entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer musste leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 270 Euro.

Ebenfalls leichte Verletzungen erlitt am Freitag (02.06.), gegen 15.25 Uhr, eine 36-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall in Fulda. Die Dame war mit einem Renault Clio in der Straße Abstor unterwegs und musste verkehrsbedingt anhalten. Die nachfolgende Fahrerin eines Pkw Mercedes konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Renault auf. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

Gefertigt: PHK Weinrich, Polizeistation Fulda

