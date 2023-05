Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. RW) - Autofahrer fährt gegen Mauer und anschließend weg - Zeugen?

Oberndorf am Neckar / Lkr. RW (ots)

Am Dienstag (23.05.2023) ist es in Oberndorf am Neckar zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Zwischen 12:30 und 13:15 Uhr ist ein noch unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Auto gegen eine Gartenmauer im Bereich Sommerhaldenweg gefahren. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf unter 07423 8101-0 entgegen

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell