Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Polizei nimmt Fahrraddiebe fest (20.05.2023)

Konstanz (ots)

Zwei Fahrraddiebe hat die Polizei am Samstagmorgen auf frischer Tat festnehmen können. Die beiden 16-jährigen Jugendlichen konnten gegen 2.30 Uhr von einer Anwohnerin in der Schulthaißstraße beim Diebstahl zweier Fahrräder der Marken Diamant und Rixe beobachtet werden. Die Frau verständigte sofort die Polizei. Die alarmierten Streifen sahen die beiden mutmaßlichen Täter mit den gestohlenen Fahrrädern flüchten und nahmen die Verfolgung auf. Diese führte über den Schänzlepark und die "Neue Rheinbrücke". Nachdem sich die beiden Diebe mit hoher Geschwindigkeit einer Kontrolle im "Schänzlepark"entzogen, stürzte der Fahrer des Rixe-Fahrrades im Aufgang des Fahrradweges der Europabrücke. Er setzte aber trotzdem seine Flucht auf dem Fahrrad fort. Auf der Brücke kam auch der zweite mutmaßliche Täter zu Fall. Dieser ließ das Diamant-Fahrrad liegen und rannte weiter über die Brücke. Rechtsrheinisch verließen die beiden Personen die Brücke über die Fahrradspirale. Auf der rechtsrheinischen Seite erfolgte dann die Festnahme der beiden jungen Männer. Bei einem der Täter stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Test mit einem Wert von über 1,6 Promille bestätigte den Verdacht. Er musste eine Blutprobe abgeben. Die gestohlenen Räder stellten die Beamten sicher. Gegen die beiden 16-jährigen leiteten die Polizisten Ermittlungsverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.

