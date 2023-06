POL-OH: Zwei Brände von Heu- und Strohballen im Bereich Wallenrod und Sickendorf

Fulda (ots) - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! Fulda. Eine 16-jährige Fußgängerin aus dem Landkreis Bad Kissingen wurde bei einem Unfall am Donnerstag (01.06.) leicht verletzt. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen überquerte die Jugendliche gegen 7.45 Uhr an einer Ampelanlage die Dalbergstraße in Richtung Heinrich-von-Bibra-Schule, als sie von einem grauen Pkw, welcher die Dalbergstraße in Richtung ...

mehr