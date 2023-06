Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Illegale Müllentsorgung in Dietershausen - Verursacher ermittelt

Fulda (ots)

Künzell-Dietershausen. Am Samstag (03.06.2023) meldete der Ortsvorsteher der Gemeinde Künzell eine illegale Sperrmüllentsorgung auf einem Feldweg in einer Feldgemarkung bei Dietershausen. Zunächst unbekannte Täter entsorgten oberhalb der Marienhöhe in Dietershausen (ehem. "Schönstattschwestern") ein nahezu komplettes Schlafzimmer. Polizeiliche Ermittlungen führten jedoch rasch zu dem Verursacher. Ein Ermittlungsverfahren wegen illegaler Müllentsorgung wurde eingeleitet. Der Versucher muss nun umgehend den auf unberechtigte Weise abgelagerten Sperrmüll, den er achtlos in der Natur geworfen hatte, wieder entfernen und legalem Wege entsorgen.

