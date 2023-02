Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mann mit Schreckschusspistole in der Südstadt

Karlsruhe (ots)

Einen größeren Polizeieinsatz hat ein 55-jähriger Mann am Samstagabend ausgelöst, nachdem er mit einer Schreckschusspistole in seiner Dachgeschosswohnung in der Karlsruher Südstadt geschossen hatte.

Gegen 19:50 Uhr meldeten Zeugen einen Mann, der in seiner Wohnung in der Häusserstraße mit einer Pistole hantiert und auch schon geschossen habe. Daraufhin fuhren mehrere Streifenwagenbesatzungen den Tatort an. Wenig später verließen zwei Männer die besagte Wohnung und wurden umgehend festgenommen. Wie sich herausstellte, handelte es sich um zwei 46- und 55-jährige Bekannte, die gemeinsam Alkohol konsumiert hatten und nun mit über zwei Promille erheblich alkoholisiert waren. Aus unbekannten Gründen hatte der 55-jährige Wohnungsinhaber in seiner Küche zweimal mit einer erlaubnisfreien Schreckschusspistole geschossen. Verletzt wurde dabei niemand.

Der 46-jährige Bekannte des Wohnungsinhabers zeigte sich den Polizeibeamten gegenüber äußerst renitent. In seinem Hosenbund hatte er ein Küchenmesser einstecken. Bei ihrer Gewahrsamnahme verletzten sich beide Männer leicht. Sie mussten nach ambulanter Versorgung durch den Rettungsdienst die Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen. Die Schreckschusspistole wurde sichergestellt.

