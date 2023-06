Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Kindergarten - Diebstahl aus Lagerhalle

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Kindergarten

Mücke. In einen Kindergarten in der Straße "Am Festplatz" in Atzenhain brachen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (02.06.) ein. Ob etwas aus den Räumlichkeiten gestohlen wurde, ist aktuell noch unbekannt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Lagerhalle

Gemünden (Felda). Aus einer Lagerhalle in der Gemarkung Hundsanger in Burg-Gemünden stahlen Unbekannte am Sonntag (04.06.), zwischen 1 Uhr und 8.30 Uhr, mehrere hochwertige Werkzeuge sowie ein weißes Leichtkraftrad des Herstellers Yamaha, Modell SE41/ XC 125. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 3.500 Euro. Zudem entstand Sachschaden von circa 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell