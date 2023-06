POL-OH: Heuballen brannten

Vogelsbergkreis (ots) - Einbruch in Kindergarten Mücke. In einen Kindergarten in der Straße "Am Festplatz" in Atzenhain brachen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (02.06.) ein. Ob etwas aus den Räumlichkeiten gestohlen wurde, ist aktuell noch unbekannt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle ...

mehr