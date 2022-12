Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht durch Fahrradfahrer - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt (stb) Am Montag, dem 05.12.2022, kam es gegen 17:22 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Steinstraße in Sarstedt. Eine 49-jährige Sarstedterin musste mit ihrem Pkw Dacia verkehrsbedingt halten, als ihr ein Fahrrad auf ihren Pkw auffuhr. Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen geringer Sachschaden. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Fahrradfahrer zu Fuß vom Unfallort. Der Fahrradfahrer konnte durch die Geschädigte wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 30 Jahre alt, ca. 185 cm groß und mit einem schwarzen Mantel bekleidet. Das zurückgelassene Fahrrad wurde durch die Polizei sichergestellt.

Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall oder zum Verursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

