Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verdacht Person in hilfloser Lage

Hildesheim (ots)

Sarstedt (wes)- Am Montag, den 05.12.2022, gegen 05:00 Uhr, werden auf der Innerstebrücke, Brückenstraße in 31157 Sarstedt, abgelegte Bekleidungsgegenstände aufgefunden, die den Verdacht erweckten, dass sich eine Person in der Innerste befinden könnte. Durch Kräfte der Feuerwehren Sarstedt und Nordstemmen werden umfangreiche Such- und Abklärungsmaßnahmen durchgeführt. Der Verdacht auf eine Person in hilfloser Lage bestätigte sich nach dem derzeitigen Ermittlungsstand nicht. Hinweise auf weiterführende Beobachtungen können der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell