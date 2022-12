Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Übermäßiger Geschwindigkeitsverstoß

Hildesheim (ots)

Bundesstraße 6; Sarstedt Höhe Ahrbergen (fra)

Im Rahmen einer Geschwindigkeitsüberwachung der Polizei Sarstedt wurde ein schwarzer Audi A7 auf der B6 aus Hannover kommend in Richtung Hildesheim fahrend gemessen. Der Pkw war dabei viel zu schnell und fuhr keinesfalls mit, den Witterungsverhältnissen, angepasster Geschwindigkeit. Der 35-Jährige Fahrzeugführer war nach Abzug mit 143 km/h in der 70-ziger Zone unterwegs. Den Pkw-Führer erwarten nun 700 Euro Bußgeld, 3 Monate Fahrverbot und 2 Punkte in Flensburg. Ansonsten ließ sich erfreulicherweise feststellen, dass der Großteil der Verkehrsteilnehmer ihre Geschwindigkeit den Wetterbedingungen angepasst hatten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell