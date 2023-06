Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kind aus "Erlenteich" in Alsfeld gerettet

Alsfeld (ots)

Am Dienstag (06.06.) kam es gegen 17 Uhr am sogenannten "Erlenteich" in Alsfeld, Nähe des dortigen Schwimmbades, zu einem Rettungseinsatz der Feuerwehr. Hierbei wurde durch die Einsatzkräfte ein zehnjähriges Kind aus dem Wasser gezogen, welches zuvor eigenständig aus nicht bekannten Gründen in den Teich gegangen war. Der Junge, welcher nicht schwimmen konnte und dem das Wasser zum Zeitpunkt der Rettung bereits bis zum Kinn stand, konnte sich glücklicherweise auf einen Stein im Teich stellen und so seinen Kopf oberhalb der Wasseroberfläche halten. Nach Erstversorgung in einem Rettungswagen wurde das unverletzt gebliebene Kind schließlich durch die Polizei an die Eltern in Alsfeld übergeben.

Gefertigt: Marco Boppert, PHK, Polizeistation Alsfeld

