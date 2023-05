Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Geparktes Auto beschädigt

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Heidener Straße;

Unfallzeit: 17.05.2023, zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr;

Einen Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro hat ein Unbekannter am Mittwoch in Borken an einem geparkten Wagen verursacht. Nach Angaben der Fahrerin hatte der schwarz lackierte Mercedes Benz zum Unfallzeitpunkt zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts an der Heidener Straße gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell