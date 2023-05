Borken (ots) - Tatort: Borken, Turmstraße; Tatzeit: zwischen 16.05.2023, 23.00 Uhr, und 17.05.2023, 13.00 Uhr; In zwei geparkte Autos eingebrochen sind Unbekannte mutmaßlich in der Nacht zum Mittwoch in Borken. Diese hatten in einer privaten Tiefgarage an der Turmstraße gestanden. Im ersten Fall hatten die Täter ein Türfenster auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Sie entwendeten eine Tasche samt Bargeld und ...

