Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in zwei abgestellte Wagen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Turmstraße; Tatzeit: zwischen 16.05.2023, 23.00 Uhr, und 17.05.2023, 13.00 Uhr;

In zwei geparkte Autos eingebrochen sind Unbekannte mutmaßlich in der Nacht zum Mittwoch in Borken. Diese hatten in einer privaten Tiefgarage an der Turmstraße gestanden. Im ersten Fall hatten die Täter ein Türfenster auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Sie entwendeten eine Tasche samt Bargeld und Papieren. Im zweiten Fall gingen die Diebe identisch vor; sie erbeuteten einen Behälter mit Münzgeld. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. Die Polizei warnt erneut davor, Wertsachen im Wagen zurückzulassen. (to)

