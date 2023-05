Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Mitarbeiter bedroht und mit Rad geflüchtet

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Bahnhofstraße; Tatzeit: 17.05.2023, 23.05 Uhr;

Bedroht hat ein Unbekannter am Mittwoch in Ahaus den Mitarbeiter einer Tankstelle. Abgespielt hat sich das Geschehen gegen 23.05 Uhr in einem Verkaufsraum an der Bahnhofstraße: Der Mann betrat diesen und näherte sich den Waren - der Mitarbeiter wollte einen möglichen Diebstahl verhindern und sprach den Tatverdächtigen an. Daraufhin bedrohte der Unbekannte diesen mit einem Gegenstand, bei dem es sich mutmaßlich um eine Machete handelte. Anschließend verließ der Tatverdächtige die Räumlichkeiten und entfernte sich mit einem schwarzen Herrenrad. Zu dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: circa 1,75 Meter groß, bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose; sein Gesicht hatte der Täter mit einem schwarz-weiß gemusterten Tuch vermummt. Er trug Gartenhandschuhe und führte einen Rucksack mit sich. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (to)

