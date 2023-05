POL-BOR: Rhede - Alkoholisierter Pedelecfahrer verursacht Unfall

Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Laubstiege; Unfallzeit: 16.05.23, zwischen 13.00 Uhr, und 15.00 Uhr; Einen Schaden in einer Höhe von ca. 1.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Unfallverursacher am Dienstag an einem weißem Pkw Citroen. Der Citroen hatte am Mittwoch zwischen 13 und 15 Uhr auf dem Parkplatz am evangelischen Friedhof gestanden, als er angefahren wurde. Trotz des verursachten Sachschadens an der ...

