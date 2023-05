Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Böller aus Wohnung geworfen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Stadtviertel Fildeken; Tatzeit: 18.05.23, 16.00 Uhr;

Warum? Das fragt man sich beim Lesen von vielen Anzeigen immer wieder. Was war passiert? Eine Zeugin meldete sich am Donnerstagnachmittag bei der Polizei und gab an, dass vor ihr auf dem Bürgersteig ein Böller explodiert sei. Verletzt wurde die Frau dadurch nicht. Die Spurenlage deutete eindeutig darauf hin, dass aus einem Wohnhaus Böller auf die Straße geworfen wurden. In dem Gebäude trafen die Polizeibeamten einen 17-Jährigen an - in seinem Zimmer lagen fünf weitere Böller. Der Jugendliche gab zu, zwei Böller gezündet und auf den Gehweg geworfen zu haben. Er muss nun mit einem Bußgeldverfahren rechnen. Für eine andere Bewohnerin des Hauses hatte der Einsatz sogar strafrechtliche Folgen. Die Beamten waren nämlich in der Wohnung auf Marihuanageruch aufmerksam geworden, der aus einem anderen Zimmer strömte. Die 21-jährige Bewohnerin gab den Beamten eine geringe Marihuana heraus. Die Drogen wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. (fr)

