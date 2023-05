Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruchsversuch scheitert

Borken (ots)

Tatort: Borken, Heidener Straße; Tatzeit: zwischen 16.05.23, 17.45 Uhr, und 17.05.23, 09.30 Uhr;

Bislang unbekannte Täter scheiterten in der Nacht zum Mittwoch bei dem Versuch, in die Zentralrendantur der katholischen Kirchengemeinde Borken einzudringen. Rahmen und Glasscheibe der angegangenen Kellertür wurden zwar beschädigt, in das Gebäude gelangten die Täter aber nicht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. (fr)

