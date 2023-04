Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unterschlagung

Vogelsbergkreis (ots)

Grebenhain. Vor einer Bäckerei in der Hauptstraße verlor eine Frau nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen am Montag (24.04.), zwischen 16.30 und 17.15 Uhr, ihr Portemonnaie. Dieses wurde möglicherweise durch einen älteren Mann mit grauen Haaren, der von einer Zeugin auf Ende 60 geschätzt wird, gefunden und das Bargeld entnommen. Der Mann war mit einem blauen Kastenwagen unterwegs. Kurze Zeit später konnte der Geldbeutel an einer Bushaltestelle in Rixfeld aufgefunden werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell