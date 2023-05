POL-BOR: Vreden - Nach Unfall geflüchtet

Ahaus (ots) - Tatorte: Ahaus, Markstraße / Wessumer Straße / Fuistingstraße; Tatzeiten: 17.05.2023, zwischen 16.30 Uhr und 18.15 Uhr; In Ahaus ist es am Mittwoch zu mehreren Fällen von Taschendiebstahl gekommen: In einem Geschäft an der Marktstraße erbeuteten Unbekannte am Nachmittag ein Portemonnaie samt Bargeld und Papieren; es hatte in der Handtasche der Frau gelegen. Wenig später kam es zu zwei ähnlich ...

mehr