Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Spork - Zwei Verdächtige nach Zigarettenautomatensprengung festgenommen

Bocholt-Spork (ots)

Tatort: Bocholt, Dinxperloer Straße; Tatzeit: 17.05.2023, 02.35 Uhr

In der Nacht zum Mittwoch wurde auf der Dinxperloer Straße / Ecke Heidefeldweg ein Zigarettenautomat gesprengt - offenbar mittels eines Böllers. Vor dem Automaten lagen eine leere Geldkassette und mehrere Zigarettenschachteln. Nach Zeugenangaben fuhr kurz nach der Tat ein Pkw in Richtung Bocholt davon.

Polizeibeamte hielten einen verdächtigen Wagen an, in dem zwei Bocholter im Alter von 18 und 19 Jahren saßen. In dem Fahrzeug fanden die Beamten eine Tüte, in der sich mehrere Böller befanden. Die Farbe der Böller entsprach der Farbe der am Tatort aufgefundenen Böllerreste. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen. Nach den Vernehmungen und weiteren kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Bocholter wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell