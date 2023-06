Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand einer Sattelzugmaschine mit Muldenkipper auf der Autobahn A 4

Bad Hersfeld (ots)

Am Mittwoch (07.06.), gegen 15 Uhr, befuhr ein 50-jähriger polnischer Fahrer mit seinem MAN-Sattelzug / Muldenkipper (Zulassungskreis Bitterfeld ), die Autobahn A 4 aus Kirchheim kommend in Richtung Dresden. Kurz vor der Anschlussstelle Bad Hersfeld bemerkte der Fahrer starke Rauchentwicklung aus dem Motorraum. Er lenkte daraufhin den Sattelzug auf den dortigen Standstreifen und stieg aus. Nachdem die Rauchentwicklung nachgelassen hatte, schaute der Fahrer nach der Ursache und stellte fest, dass offenbar der Turbolader des Zugfahrzeuges geplatzt war. Kurze Zeit später fing die Sattelzugmaschine Feuer und stand nach einigen Minuten in Vollbrand. Der Auflieger / Muldenkipper (augenscheinlich nur mit wenigen Altreifen beladen) wurde durch den Brand der Zugmaschine kaum in Mitleidenschaft gezogen. Die über die Rettungsleitstelle angeforderte Feuerwehr aus Bad Hersfeld konnte den Brand zügig löschen. Während der Löscharbeiten war der rechte Fahrstreifen der A 4, sowie die Anschlussstelle Bad Hersfeld gesperrt. Aufgrund des schnellen Eintreffens der Feuerwehr und des umgehenden Löschens der Sattelzugmaschine kam es zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs. Der 50-jährige polnische Fahrer blieb unverletzt. Durch den Turbolader-Platzer und das Abrennen der Sattelzugmaschine liefen Betriebsstoffe aus. Die zuständige Wasserbehörde wurde durch die Feuerwehr Bad Hersfeld über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Der Gesamtschaden wird mit circa 85.000 Euro beziffert.

Gefertigt: Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, i.V. Göb, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen