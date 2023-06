Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Meiches und Dirlammen

Vogelsbergkreis (ots)

Am Mittwoch (07.06.) kam es gegen 18 Uhr im Vogelsbergkreis zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3163 zwischen den Lautertaler Ortsteilen Dirlammen und Meiches. Aus bislang noch ungeklärter Ursache stießen zwei Kleinwagen in diesem Streckenabschnitt frontal zusammen. Die 19-jährige Fahrerin eines der beteiligten Fahrzeuge aus dem Landkreis Fulda erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte noch an der Unfallstelle verstarb. Nach derzeit vorliegenden Informationen war die 19-Jährige allein in ihrem Wagen. In dem zweiten beteiligten Pkw befanden sich vier Personen aus dem Vogelsbergkreis im Alter zwischen 15 und 20 Jahren, die alle verletzt wurden. Einer der Verletzten wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen - die drei anderen Fahrzeuginsassen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger für Unfallanalytik hinzugezogen, der aktuell (Stand 20.45 Uhr) noch vor Ort ist, da die Unfallaufnahme momentan noch läuft. Beide Fahrzeuge werden abgeschleppt, wobei an den beteiligten Kleinwagen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Der Gesamtschaden wird auf rund 25.000 Euro beziffert. Im Rahmen der Rettungs-, Bergungs- und Unfallaufnahmemaßnahmen mit dem Gutachter war die Landesstraße voll gesperrt, wobei die Umleitung örtlich erfolgte. Die Verkehrsmaßnahmen werden bis mindestens 21 Uhr andauern. Die Unfallaufnahme erfolgte durch zwei Streifen der Polizeistation Lauterbach, die frühzeitig die Staatsanwaltschaft in Gießen in die Ermittlungen mit einbezogen.

Führungs- und Lagedienst Osthessen in Fulda, Messner, PHK

