Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei PKW kollidieren auf B 62 in Niederaula - zwei leicht Verletzte

Bad Hersfeld (ots)

Niederaula. Am Mittwoch (07.06.2023) wollte ein 33-jähriger Fahrzeugführer aus dem Raum Augsburg gegen 14.30 Uhr mit seinem PKW Toyota, welcher mit zwei weiteren Insassen (37 Jahre und 26 Jahre) besetzt war, von der BAB 7 - Anschlussstelle Niederaula - kommend, auf die B 62 nach links in Richtung Niederaula einbiegen. Hierbei übersah er den auf der B 62 in Richtung Alsfeld fahrenden vorfahrtberechtigten PKW Ford eines 53-jährigen aus dem Bereich Fulda. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, infolgedessen die beiden Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Der 53-jährige Unfallbeteiligte wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.500 Euro geschätzt. Vor Ort war die Feuerwehr aus Niederaula sowie zwei Rettungswagenbesatzungen eingesetzt. Die B 62 war in beide Fahrtrichtungen für etwa eine Stunde komplett gesperrt. Aufgrund des bevorstehenden Feiertags kam es zu entsprechenden Behinderungen.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell