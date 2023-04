Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Neuenrade (ots)

Ein 73-jähriger Altenaer wurde am Montag beim Einkaufen in einem Discounter an der Bahnhofstraße bestohlen. Als er sich gegen 12 Uhr zum Bezahlen an der Kasse anstellte, musste er feststellen, dass der Reißverschluss seiner Tasche offen stand und die Geldbörse nicht mehr in der Tasche steckte. Er erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die warnt weiter dringend vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Die Gefahr wird leider unterschätzt. Deshalb sollten Kunden unbedingt ihre Wertsachen möglichst dicht am Körper tragen, beispielsweise in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Keinesfalls darf die PIN zur Bankkarte mit ins Portemonnaie gesteckt werden. Denn oft genug waren die Täter dann damit am nächsten Geldautomaten, noch bevor das Opfer den Diebstahl überhaupt bemerkt hat. Wer bestohlen wurde, der sollte - falls Bank- oder Kreditkarte mit verloren gegangen sind - seine Bank informieren und Anzeige bei der Polizei erstatten. Die von dort veranlasste KUNO-Sperrung verhindert auch den Einsatz einer Bankkarte im Lastschrift-Verfahren. (cris)

