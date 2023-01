Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, Lkr. Konstanz) Rund 10.000 Euro Blechschaden bei Unfall

Mühlhausen-Ehingen (ots)

Insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden ist die Folge eines Unfalls, der am Dienstagabend an der Einmündung der Straße "Hohenkräher Brühl" auf die Kreisstraße 6127 passiert ist. Gegen 19.30 Uhr bog eine 39-Jährige mit einem Nissan Micra vom "Hohenkräher Brühl" nach rechts auf die K6127 ab und kollidierte dabei frontal mit der rechten Fahrzeugseite eines vorfahrtsberechtigten VW Golf eines 29 Jahre alten Mannes der ebenfalls in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die hintere rechte Tür des Golfs herausgerissen. Alle Beteiligten blieben unverletzt. An beiden Autos, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von je rund 5.000 Euro.

