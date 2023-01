Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, LKr. Konstanz) Unbekannte sprengen Zigarettenautomat

Singen (ots)

Unbekannte Jugendliche haben in der Nacht auf Mittwoch einen bereits in der Silvester-Nacht beschädigten Zigarettenautomat in der Feldbergstraße gesprengt. Die Jugendlichen manipulierten den bereits am Boden liegenden Zigarettenautomat derart mit Böllern, dass das Gehäuse durch die Explosion stark beschädigt wurde. Anschließend flüchteten sie in Richtung Waldgebiet. Ob die Täter Zigaretten entwendeten ist noch nicht bekannt. Eine Herausnahme des im Automaten befindlichen Bargeldes war jedoch nicht möglich. Zu den beiden Jugendlichen liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: ca. 16-19 Jahre alt, männlich, einer war bekleidet mit einer blauen Hose und einer schwarzen, glänzenden Lederjacke, der andere trug eine schwarze Hose, einen schwarzen Hoodie und hatte dunkle Haare. Das Polizeirevier Singen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise auf die Identität der unbekannten Jugendlichen geben können, sich unter der Tel. 07731 888-0 zu melden.

