POL-FR: Maulburg: Auffahrunfall auf Bundesstraße 317 - hoher Sachschaden

Freiburg (ots) - Am Freitag, 09.06.2023, vor 17.40 Uhr, soll ein 36-jähriger Mann im Bereich der Mündung des Flusses Kander in den Fluss Rhein von einem Unbekannten niedergeschlagen worden sein. Der schwer verletzte 36-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Weil am Rhein erhofft sich Hinweise von Zeugen, da zum Zeitpunkt des ...

mehr