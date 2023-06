Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mann an der Kandermündung niedergeschlagen - schwer verletzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 09.06.2023, vor 17.40 Uhr, soll ein 36-jähriger Mann im Bereich der Mündung des Flusses Kander in den Fluss Rhein von einem Unbekannten niedergeschlagen worden sein. Der schwer verletzte 36-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Weil am Rhein erhofft sich Hinweise von Zeugen, da zum Zeitpunkt des Vorfalles der Picknickplatz an der Mündung sowie der dazugehörige Parkplatz stark frequentiert gewesen sein dürfte. Hinweise nimmt das Polizeirevier unter der Rufnummer 07621 9797-0 entgegen.

