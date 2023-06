Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Autofahrerin mit über 3 Promille verursacht Unfall

Ratzeburg (ots)

13. Juni 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 12.06.2023 - Lauenburg

Gestern Nachmittag (12.06.2023), gegen 13.35 Uhr, kam es auf der B 5, im Einmündungsbereich der Berliner Straße / Palmschleuse in Lauenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 54-Jährige aus Niedersachsen die Kontrolle über ihren VW Passat verlor und mit einem Bordsteig kollidierte.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr die Niedersächsin von der B 209 kommend auf die B 5 Berliner Straße in Richtung Palmschleuse. Dabei habe sie ihr Fahrzeug in Schlangenlinien geführt und sei zweimal in den Gegenverkehr gefahren. Die ihr entgegenkommenden Fahrzeugführer konnten rechtzeitig reagieren, so dass es hier zu keinen Unfällen führte. Im Einmündungsbereich zur Palmschleuse kam sie aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Bordsteig, so dass der VW zum Stehen kam. Die 54-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Während der Unfallaufnahme nahmen die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch bei ihr wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 3,03 Promille, so dass die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe anordneten.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Die Niedersächsin wird sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell