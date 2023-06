POL-RZ: Verkehrsunfall auf der Geesthachter Straße

Ratzeburg (ots) - 09. Juni 2023 | Kreis Stormarn - 09.06.2023 - Reinfeld Heute Morgen kam es zu einem Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Bischofsteicher Weg in Reinfeld. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Nach derzeitigen Erkenntnissen brach gegen 03.30 Uhr in einer Wohnung im Dachgeschoss ein Feuer aus. Alle Bewohner des Hauses konnten sich unverletzt ins Freie begeben. Der ...

