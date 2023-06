POL-RZ: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus

Ratzeburg (ots) - 08.06.2023 - Braak In der letzten Nacht kam es in einen Wohnungseinbruchsdiebstahl im Fürstredder in Braak. Nach derzeitigem Erkenntnisstand betraten am 08. Juni 2023, gegen 00:00 Uhr zwei unbekannte Personen das Grundstück eines Einfamilienhauses. Gegen 01:15 Uhr wurde im Wohnhaus der Alarm ausgelöst. Vor Ort wurde festgestellt, dass eine Garagen- und eine Zwischentür gewaltsam geöffnet und im ...

