Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher in die Flucht geschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte Täter haben am Mittwochabend (19.04.2023) versucht in ein Einfamilienhaus an der Betzweilerstraße einzubrechen. Der 88-jährige Bewohner hörte gegen 21.30 Uhr Geräusche und erkannte daraufhin zwei junge Personen, die offenbar versuchten ein Fenster aufzuhebeln. Als er sie ansprach, flüchteten beide über den Zilleweg in Richtung Stadtmitte von Vaihingen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Bei den Personen soll es sich um dunkel gekleidete Jugendliche gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell