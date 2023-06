Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Wohnungseinbruchdiebstahl gesucht

Ratzeburg (ots)

08.06.2023 - Braak

In der letzten Nacht kam es in einen Wohnungseinbruchsdiebstahl im Fürstredder in Braak.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand betraten am 08. Juni 2023, gegen 00:00 Uhr zwei unbekannte Personen das Grundstück eines Einfamilienhauses. Gegen 01:15 Uhr wurde im Wohnhaus der Alarm ausgelöst. Vor Ort wurde festgestellt, dass eine Garagen- und eine Zwischentür gewaltsam geöffnet und im Wohnhaus nach Wertgegenstände gesucht wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen ca. 1,80m großen und schlanken Mann, der mit einer Jogginghose, dunklen Turnschuhen sowie einem Kapuzenpullover und einer Jacke bekleidet war, sowie einen ca. 1,90m großen und schlanken Mann, der Jacke, Jogginghose und hellen Schuhen trug. Beide Männer waren mit Ski- Masken vermummt und trugen Handschuhe.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizeistelle Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell