Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Ratzeburg (ots)

05. Juni 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 04.06.2023 - Lütau

Am Sonntagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 209, Alte Salzstraße bei Lütau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Pedelec-Fahrerin.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 67-jähriger VW Caddy-Fahrer aus dem Kreis Herzogtum-Lauenburg die B 209 aus Schwarzenbek kommend in Fahrtrichtung Lütau. An einer Einmündung eines linksseitig gelegenen Feldweges setzte dieser zum überholten von zwei ihm vorausfahrende Pedelec-Fahrern an. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 61-jährigen Radlerin, die gerade in den Feldweg nach links abbiegen wollte. Die Pedelec-Fahrerin stürzte und verletzte sich dabei schwer. Die ebenfalls aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg Stammende wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell