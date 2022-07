Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bohlingen, L 222, Lkr. Konstanz) Rollerfahrer und Sozia bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt (15.07.2022)

Bohlingen (ots)

Ein Rollerfahrer und seine Sozia sind beim einem Unfall auf der Landesstraße 222 zwischen Bohlingen und Moos am Freitagabend schwer verletzt worden. Eine 56-jährige Audi-Fahrerin war gegen 21 Uhr auf der L 222 von Bohlingen in Richtung Moos unterwegs. Auf Höhe eines Feldweges verlangsamte die 56-Jährige ihre Fahrt und bog nach links ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 65 Jahre alten Rollerfahrer, der das langsam fahrenden Auto überholte. Der 65-Jährige kam in der Folge mit seinem Roller von der Fahrbahn ab und stürzte im Straßengraben. Sowohl der Mann, als auch seine Sozia erlitten schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die beiden Verletzten in ein Krankenhaus. Die Fahrerin des Audi kam mit einem Schock ebenfalls in eine Klinik. Abschleppdienste kümmerten sich um die verunfallten Fahrzeuge.

