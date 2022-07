Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Unbekannte zerstören Blumendekoration (17.07.2022)

Spaichingen (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 3 Uhr, haben Unbekannte in der Hauptstraße eine Sachbeschädigung begangen. Die Unbekannten zerstörten vor einem Blumengeschäft die für den "Primetal-Sommer" aufgebaute Dekoration vollständig und richteten damit einen Schaden in Höhe von rund 200 Euro an. Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise auf die Verursacher geben können, Kontakt mit dem Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell