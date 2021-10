Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Falsche Polizeibeamte rufen an

Welle von Schockanrufen

Dillenburg (ots)

Derzeit gehen wieder vermehrt Hinweise auf Schockanrufe bei den Polizeidienststellen in den Landkreisen Gießen und Marburg-Biedenkopf sowie im Lahn-Dill-Kreis ein. Falsche Polizisten fordern von den Angerufenen hohe Geldsummen für eine Kaution.

Die sich als Polizeibeamte ausgebenden Anrufer erklärten ihren Opfern, dass ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hatte. Um eine drohende Haftstraße abzuwenden, sei ein hoher Geldbetrag erforderlich, so die Betrüger bei ihren Ausführungen.

Um nicht auf die Masche der Gauner hereinzufallen geben die Ermittler folgende Tipps:

- Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Vergewissern Sie sich, ob der Angehörige wirklich in einen Unfall verwickelt ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. - Geben Sie keine Details zu ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Guido Rehr, Pressesprecher

