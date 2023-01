Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei PKW-Einbrüche durch Einschlagen der Seitenscheiben

Schleiz/ Pößneck (ots)

Sowohl in der Bergstraße in Schleiz als auch im Orlaweg in Pößneck schlugen Unbekannte im Laufe des Mittwochs die Seitenscheiben von insgesamt zwei geparkt abgestellten Fahrzeugen ein. Anschließend wurde am Tatort in Pößneck ein in der Mittelkonsole abgelegter Geldbeutel gestohlen. In Schleiz wurde ein Mobiltelefon aus dem Fahrzeug entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz zu melden.

