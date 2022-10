Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe nutzen gestohlene EC-Karte zum Bezahlen

Kaiserslautern (ots)

In einer Kneipe im Stadtgebiet ist einem Mann der Geldbeutel gestohlen worden. Die erbeutete EC-Karte nutzten die Täter für diverse kontaktlose Bezahlungen.

Wie der 54-Jährige am Montag bei der Polizei zu Protokoll gab, hatte er das Lokal in der Richard-Wagner-Straße in der Nacht zu Samstag besucht. Als er gegen Morgen nach Hause gehen wollte, bemerkte er, dass seine Geldbörse nicht mehr da ist. Er schlief sich aber trotzdem erst noch aus, bevor er sich auf den Weg zur Polizei machte.

Weil zu diesem Zeitpunkt auf der Wache einiges los war und dem Mann die Wartezeit zu lange dauerte, verließ er das Polizeigebäude wieder, ohne Anzeige erstattet zu haben. Am Montagnachmittag meldete er den Diebstahl dann nach. Die Sperrung der gestohlenen EC-Karte wurde dann zwar umgehend veranlasst, die Diebe hatten sie jedoch übers Wochenende schon mehrfach genutzt und an unterschiedlichen Tabakautomaten zum Bezahlen eingesetzt.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Die Ermittlungen laufen. | cri

