POL-NMS: 220218-1-pdnms Zwei Verdächtige auf dem Großflecken festgenommen

Am heutigen Morgen waren zwei Beamte der Präventionsstelle der PD Neumünster mit ihrem Infomobil auf dem Markt am Großflecken, um Passanten rund um das Thema Taschendiebstähle zu informieren.

Gegen 09.15 Uhr machte eine Marktbeschickerin die beiden Beamten auf zwei männliche Personen aufmerksam, die auffällig in Fahrradkörbe und Taschen schauten. Beide dunkel gekleidet: einer trug eine Jeans, eine schwarze Daunenjacke und eine Wollmütze; der zweite ganz in schwarz gekleidet.

Die zwei Personen entfernten sich in diesem Moment vom Markt und gingen in Richtung Marktpassage, die beiden Beamten nahmen die Verfolgung auf.

Die Beamten konnten die beiden verdächtigen Personen im Bereich der Lütjenstraße schließlich antreffen, diese versuchten sich schnell zu entfernen, konnten aber dann schließlich am Waschpohl von den Beamten kontrolliert werden. Während der Kontrolle fiel neben einer der Personen ein braunes Lederetui zu Boden, in dem sich diverse Schlüssel befanden. Der Mann gab an, dass ihm dieses Etui nicht gehöre und es dort schon gelegen habe.

Den Beamten fiel während der Kontrolle auch auf , dass die Personenbeschreibung der Täter von vergangenen Diebstählen mit diesen Personen übereinstimmte. Da beide keine Ausweispapiere bei sich hatten, wurden sie zum Zweck der Identitätsfeststellung von einer angeforderten Funkstreifenwagenbesatzung mit zur Dienststelle genommen.

