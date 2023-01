Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Nötigung im Straßenverkehr gesucht

B85/ Wöhlsdorf (ots)

Am Donnerstag, dem 29.12.2022, ereignete sich gegen 18:00 auf der B 85 vom Bereich des Schrottplatzes Wöhlsdorf bis zur Abfahrt Norma in Rudolstadt eine Nötigung im Straßenverkehr. Die Geschädigte befuhr die B 85 in Richtung Rudolstadt. Bereits in Höhe des Schrottplatzes Wöhlsdorf bemerkte sie hinter sich einen Pkw-Fahrer, welcher mehrfach sehr dicht auffuhr, hupte und die Lichthupe betätigte. Zudem benutzte der Fahrer ein rotes Blinklicht, welches er hochhielt. In Schwarza bog die Geschädigte beim Norma Markt nach links ab, der unbekannte Fahrzeugführer folgte ihr. Nach dem Halt beider Fahrzeuge stieg der Unbekannte aus, klopfte zunächst an die Fahrertür der Geschädigten und riss diese Anschluss im Anschluss auf. Schließlich fuhr der Mann weiter. Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen werden Hinweise zu dem gesuchten Mann erbeten, welcher wie folgt beschrieben wird: -ca. 50-55 Jahre alt -schlanke Gestalt, europäischer Phänotyp -ca. 170-180 cm groß -hochdeutsche Sprache Bekleidung: -Mütze -Warnweste/-jacke PKW: -vermutlich dunkler PKW mit RU (Rudolstadt)-Kreiskennung

Zeugen, welche den Vorfall auf der Bundesstraße, bzw. in Schwarza mitbekommen haben, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst in Saalfeld zu melden.

