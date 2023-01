Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 63-Jährige nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Rudolstadt (ots)

Am Mittwochvormittag wurde eine Fußgängerin durch einen Unfall in Rudolstadt schwer verletzt. Ein 66-Jähriger fuhr die Straße Hinter der Mauer (Einbahnstraße) in Rudolstadt rückwärts entlang und übersah dabei eine die Fahrbahn kreuzende Fußgängerin. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit der Frau, diese stürzte und wurde schwer verletzt. Anschließend kam die 63-Jährige ins Krankenhaus. Gegen den Fahrer wurden nun Ermittlungen aufgenommen.

