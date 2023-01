Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW-Diebstahl: Festnahme von drei Tätern

Gräfenthal/ Piesau (ots)

In der zurückliegenden Nacht, gegen 03:00 Uhr, stellte ein Anwohner Gräfenthals den Diebstahl seines geparkten Fahrzeugs fest. Als der Mann aus dem Fenster sah, bemerkte er die zunächst unbekannten Personen noch, wie diese seinen Citroen Jumper entwendeten und vom Wohnhaus davonfuhren. Sofortig eingeleitete und umfangreiche Fahndungsmaßnahmen unter Zuhilfenahme von mehreren Funkstreifenwagen sowie dem Einsatz des Polizeihubschraubers führten schließlich nach rund einer Stunde Absuche zum Erfolg: Der gestohlene PKW wurde in der Nähe einer Firma in Piesau durch Einsatzbeamte festgestellt. Darüber hinaus informierte die Hubschrauberbesatzung über drei Personen auf dem Firmengelände, welche sich offensichtlich verstecken wollten. Schließlich konnten zwei männliche Personen (29 und 31 Jahre, polnisch) sowie eine 37-jährige Frau (polnisch) festgenommen werden. Die Personen wurden dann auf die Saalfelder Dienststelle verbracht- es wird momentan die weitere Verfahrensweise in Absprache mit der Staatsanwaltschaft geprüft. Nachdem die Spurensicherung am gestohlenen Citroen abgeschlossen war, wurde der PKW wieder dem rechtmäßigen Eigentümer übergeben. Es wird eigenständig nachberichtet.

