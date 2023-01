LPI-SLF: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 53-Jährigem

Schalkau/ Almerswind (ots) - Ein 41-Jähriger fuhr am Mittwochmorgen die Landesstraße 1112 aus Richtung Almerswind kommend in Richtung Schalkau entlang. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer dann nach links von der Straße ab und stieß mit zwei Bäumen zusammen. Der 41-Jährige wurde dadurch verletzt und kam ins Krankenhaus- am PKW entstand Totalschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

