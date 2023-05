Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Ein 21 jähriger Autofahrer aus einem Einbecker Ortsteil wurde am Donnerstag, 04.05.2023, gegen 10.40 Uhr in der Schrammstraße angehalten und kontrolliert. Der junge Mann ist in der Vergangenheit bereits in Bezug auf Delikte mit Betäubungsmitteln in Erscheinung getreten. Auch bei dieser Kontrolle zeigte er Auffälligkeiten, die darauf hinwiesen, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein durchgeführter Test, der positiv auf THC ausgefallen ist, bestätigte die Annahme der kontrollierenden Beamten. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell